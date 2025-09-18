The Omnipotence (OMN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00145452 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) +%14,84

The Omnipotence (OMN) canlı fiyatı --. OMN, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. OMN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00145452, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, OMN son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde +%14,84 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Omnipotence (OMN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,54K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,54K Dolaşım Arzı 999,68M Toplam Arz 999.678.334,89071

Şu anki The Omnipotence piyasa değeri $ 12,54K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki OMN arzı 999,68M olup, toplam arzı 999678334.89071. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,54K.