Bugünkü canlı The Orange Era fiyatı 0,00015281 USD. ORANGE / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. ORANGE fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

$0,00015266
+%3,701D
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-27 16:16:23 (UTC+8)

The Orange Era (ORANGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00013492
24 sa Düşük
$ 0,0001698
24 sa Yüksek

$ 0,00013492
$ 0,0001698
$ 0,00484745
$ 0,00013492
-%1,43

+%4,04

-%17,34

-%17,34

The Orange Era (ORANGE) canlı fiyatı $0,00015281. ORANGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013492 ve en yüksek $ 0,0001698 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ORANGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00484745, en düşük fiyatı ise $ 0,00013492 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ORANGE son bir saatte -%1,43 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,04 ve son 7 günde -%17,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Orange Era (ORANGE) Piyasa Bilgileri

$ 152,76K
--
$ 152,76K
999,68M
999.683.523,120232
Şu anki The Orange Era piyasa değeri $ 152,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORANGE arzı 999,68M olup, toplam arzı 999683523.120232. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,76K.

The Orange Era (ORANGE) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, The Orange Era / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, The Orange Era / USD fiyat değişimi, $ -0,0000748218.
Son 60 gün içerisinde, The Orange Era / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, The Orange Era / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%4,04
30 Gün$ -0,0000748218-%48,96
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

The Orange Era (ORANGE) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

The Orange Era (ORANGE) Kaynağı

The Orange Era Fiyat Tahmini (USD)

The Orange Era (ORANGE) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The Orange Era (ORANGE) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The Orange Era için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The Orange Era fiyat tahminini hemen kontrol edin!

ORANGE Varlığından Yerel Para Birimlerine

The Orange Era (ORANGE) Token Ekonomisi

The Orange Era (ORANGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. ORANGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Orange Era (ORANGE) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Orange Era (ORANGE) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı ORANGE fiyatı, 0,00015281 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
ORANGE / USD güncel fiyatı nedir?
ORANGE / USD güncel fiyatı $ 0,00015281. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Orange Era varlığının piyasa değeri nedir?
ORANGE piyasa değeri $ 152,76K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki ORANGE arzı nedir?
Dolaşımdaki ORANGE arzı, 999,68M USD.
ORANGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
ORANGE, ATH fiyatı olan 0,00484745 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük ORANGE fiyatı (ATL) nedir?
ORANGE, ATL fiyatı olan 0,00013492 USD değerine düştü.
ORANGE işlem hacmi nedir?
ORANGE için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
ORANGE bu yıl daha da yükselir mi?
ORANGE piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için ORANGE fiyat tahminine göz atın.
The Orange Era (ORANGE) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-26 05:03:00Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelinde likidasyonlar 829 milyon dolara yükseldi, 210.000'den fazla trader likide edildi
09-25 22:29:00Ekonomik Veriler
ABD'nin 20 Eylül'de sona eren hafta için ilk işsizlik başvuruları, beklenen 235.000'e karşılık toplam 218.000 oldu
09-25 14:14:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Düşüş Trendini Sürdürüyor, Ethereum Neredeyse $4000 Destek Seviyesini Kırıyor
09-25 13:32:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 79,40 milyon dolar net çıkış kaydederken, Bitcoin spot ETF'leri 241 milyon dolar net giriş kaydetti
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.