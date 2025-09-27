The Orange Era (ORANGE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00013492 $ 0,00013492 $ 0,00013492 24 sa Düşük $ 0,0001698 $ 0,0001698 $ 0,0001698 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00013492$ 0,00013492 $ 0,00013492 24 sa Yüksek $ 0,0001698$ 0,0001698 $ 0,0001698 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00484745$ 0,00484745 $ 0,00484745 En Düşük Fiyat $ 0,00013492$ 0,00013492 $ 0,00013492 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,43 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%4,04 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,34 Fiyat Değişimi (7 G) -%17,34

The Orange Era (ORANGE) canlı fiyatı $0,00015281. ORANGE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00013492 ve en yüksek $ 0,0001698 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ORANGE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00484745, en düşük fiyatı ise $ 0,00013492 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ORANGE son bir saatte -%1,43 değişim gösterdi, 24 saatte +%4,04 ve son 7 günde -%17,34 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Orange Era (ORANGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 152,76K$ 152,76K $ 152,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 152,76K$ 152,76K $ 152,76K Dolaşım Arzı 999,68M 999,68M 999,68M Toplam Arz 999.683.523,120232 999.683.523,120232 999.683.523,120232

Şu anki The Orange Era piyasa değeri $ 152,76K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ORANGE arzı 999,68M olup, toplam arzı 999683523.120232. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 152,76K.