Bugünkü The Shrimp Army Fiyatı

Bugünkü The Shrimp Army (SHRIMPS) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 8,08 değişim gösterdi. Mevcut SHRIMPS / USD dönüşüm oranı SHRIMPS başına $ 0 şeklindedir.

The Shrimp Army, şu anda piyasa değeri açısından $ 293.278 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,96M SHRIMPS şeklindedir. Son 24 saat içinde SHRIMPS, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHRIMPS, son bir saatte -%2,43 ve son 7 günde +%34,90 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The Shrimp Army (SHRIMPS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 293,28K$ 293,28K $ 293,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 293,28K$ 293,28K $ 293,28K Dolaşım Arzı 969,96M 969,96M 969,96M Toplam Arz 969.961.742,061988 969.961.742,061988 969.961.742,061988

