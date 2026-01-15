Bugünkü The White Fish Fiyatı

Bugünkü The White Fish (WHITE FISH) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,78 değişim gösterdi. Mevcut WHITE FISH / USD dönüşüm oranı WHITE FISH başına $ 0 şeklindedir.

The White Fish, şu anda piyasa değeri açısından $ 131.827 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,97M WHITE FISH şeklindedir. Son 24 saat içinde WHITE FISH, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00107793 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHITE FISH, son bir saatte -%3,38 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The White Fish (WHITE FISH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 131,83K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 131,83K Dolaşım Arzı 999,97M Toplam Arz 999.973.879,656786

