Bugünkü The White Horse Fiyatı

Bugünkü The White Horse (WHITEHORSE) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 9,05 değişim gösterdi. Mevcut WHITEHORSE / USD dönüşüm oranı WHITEHORSE başına $ 0 şeklindedir.

The White Horse, şu anda piyasa değeri açısından $ 26.430 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 983,92M WHITEHORSE şeklindedir. Son 24 saat içinde WHITEHORSE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WHITEHORSE, son bir saatte -%6,59 ve son 7 günde -%9,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

The White Horse (WHITEHORSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 26,43K$ 26,43K $ 26,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 26,43K$ 26,43K $ 26,43K Dolaşım Arzı 983,92M 983,92M 983,92M Toplam Arz 983.920.238,574788 983.920.238,574788 983.920.238,574788

