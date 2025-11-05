Thermo Fisher xStock (TMOX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 560,62$ 560,62 $ 560,62 En Düşük Fiyat $ 464,51$ 464,51 $ 464,51 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -- Fiyat Değişimi (7 G) %0,00 Fiyat Değişimi (7 G) %0,00

Thermo Fisher xStock (TMOX) canlı fiyatı $560,62. TMOX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TMOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 560,62, en düşük fiyatı ise $ 464,51 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TMOX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 198,87K$ 198,87K $ 198,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,93M$ 11,93M $ 11,93M Dolaşım Arzı 407,15 407,15 407,15 Toplam Arz 21.272,12279538514 21.272,12279538514 21.272,12279538514

Şu anki Thermo Fisher xStock piyasa değeri $ 198,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TMOX arzı 407,15 olup, toplam arzı 21272.12279538514. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,93M.