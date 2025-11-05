BorsaDEX+
Bugünkü canlı Thermo Fisher xStock fiyatı 560,62 USD. TMOX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TMOX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Thermo Fisher xStock fiyatı 560,62 USD. TMOX / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. TMOX fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

TMOX Hakkında Daha Fazla Bilgi

TMOX Fiyat Bilgileri

TMOX Nedir

TMOX Whitepaper

TMOX Resmi Websitesi

TMOX Token Ekonomisi

TMOX Fiyat Tahmini

Thermo Fisher xStock Logosu

Thermo Fisher xStock Fiyatı (TMOX)

1 TMOX / USD Canlı Fiyatı:

$560,62
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
Thermo Fisher xStock (TMOX) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:16:07 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
24 sa Düşük
$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0
$ 560,62
$ 464,51
--

--

%0,00

%0,00

Thermo Fisher xStock (TMOX) canlı fiyatı $560,62. TMOX, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TMOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 560,62, en düşük fiyatı ise $ 464,51 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TMOX son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -- ve son 7 günde %0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Piyasa Bilgileri

$ 198,87K
--
$ 11,93M
407,15
21.272,12279538514
Şu anki Thermo Fisher xStock piyasa değeri $ 198,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TMOX arzı 407,15 olup, toplam arzı 21272.12279538514. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,93M.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Thermo Fisher xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Thermo Fisher xStock / USD fiyat değişimi, $ +43,4726051560.
Son 60 gün içerisinde, Thermo Fisher xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Thermo Fisher xStock / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ +43,4726051560+%7,75
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Thermo Fisher xStock (TMOX) Nedir?

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Thermo Fisher xStock (TMOX) Kaynağı

Resmi Websitesi

Thermo Fisher xStock Fiyat Tahmini (USD)

Thermo Fisher xStock (TMOX) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Thermo Fisher xStock (TMOX) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Thermo Fisher xStock için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Thermo Fisher xStock fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TMOX Varlığından Yerel Para Birimlerine

Thermo Fisher xStock (TMOX) Token Ekonomisi

Thermo Fisher xStock (TMOX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TMOX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Thermo Fisher xStock (TMOX) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Thermo Fisher xStock (TMOX) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TMOX fiyatı, 560,62 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TMOX / USD güncel fiyatı nedir?
TMOX / USD güncel fiyatı $ 560,62. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Thermo Fisher xStock varlığının piyasa değeri nedir?
TMOX piyasa değeri $ 198,87K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TMOX arzı nedir?
Dolaşımdaki TMOX arzı, 407,15 USD.
TMOX için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TMOX, ATH fiyatı olan 560,62 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TMOX fiyatı (ATL) nedir?
TMOX, ATL fiyatı olan 464,51 USD değerine düştü.
TMOX işlem hacmi nedir?
TMOX için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TMOX bu yıl daha da yükselir mi?
TMOX piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TMOX fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:16:07 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

