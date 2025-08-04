ThetaDrop Fiyatı (TDROP)
ThetaDrop (TDROP), şu anda 0,00152033 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 16,80M USD piyasa değerine sahiptir. TDROP / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki TDROP / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TDROP fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, ThetaDrop / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, ThetaDrop / USD fiyat değişimi, $ -0,0000125018.
Son 60 gün içerisinde, ThetaDrop / USD fiyat değişimi, $ -0,0001272382.
Son 90 gün içerisinde, ThetaDrop / USD fiyat değişimi, $ -0,000199718945493558.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,22
|30 Gün
|$ -0,0000125018
|-%0,82
|60 Gün
|$ -0,0001272382
|-%8,36
|90 Gün
|$ -0,000199718945493558
|-%11,61
En güncel ThetaDrop fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,07
+%1,22
-%8,67
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
TDROP rewards activity on the ThetaDrop NFT Marketplace, provides decentralized governance for ThetaDrop, and rewards stakers with TDROP token rewards. It is a new TNT-20 token built on Theta blockchain, centered around the groundbreaking concept of NFT Liquidity Mining. TDROP tokens are earned by users each time they make a purchase using TFUEL on ThetaDrop (on the secondary market at launch, and on the primary market / initial drops in a coming update), or through a 3rd-party NFT Dapp built on the NFT marketplace smart contract. It can be thought of as ‘mining’ TDROP by providing liquidity to the Theta NFT Marketplace. This incentivizes early adopters of ThetaDrop to provide liquidity which enhances price discovery, improves trading volumes, and drives more user growth and adoption. ThetaDrop users who hold a balance of TDROP will earn VIP benefits including early or exclusive access to NFTs, limited edition packs, unique offline perks and more. TDROP will also serve as the governance token for ThetaDrop and the NFT Marketplace. TDROP holders can stake their tokens to gain voting rights for proposed changes to ThetaDrop. The first TDROP vote proposal is expected to be the earning rate of TDROP for liquidity miners. As the voting process progresses and stabilizes, TDROP holders will be responsible for creating new proposals to be voted on. These community proposals will also serve as the testbed for community governance features to be implemented on the Theta blockchain itself, to be voted on by holders of the Theta token.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
ThetaDrop (TDROP) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TDROP tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TDROP / VND
₫40,00748395
|1 TDROP / AUD
A$0,0023413082
|1 TDROP / GBP
￡0,0011402475
|1 TDROP / EUR
€0,0013074838
|1 TDROP / USD
$0,00152033
|1 TDROP / MYR
RM0,0064309959
|1 TDROP / TRY
₺0,0618318211
|1 TDROP / JPY
¥0,22348851
|1 TDROP / ARS
ARS$2,0741102025
|1 TDROP / RUB
₽0,1213831472
|1 TDROP / INR
₹0,1332417212
|1 TDROP / IDR
Rp24,9234386352
|1 TDROP / KRW
₩2,0998949993
|1 TDROP / PHP
₱0,0870997057
|1 TDROP / EGP
￡E.0,0736447852
|1 TDROP / BRL
R$0,0083922216
|1 TDROP / CAD
C$0,0020828521
|1 TDROP / BDT
৳0,1851457874
|1 TDROP / NGN
₦2,3175758487
|1 TDROP / UAH
₴0,0634281676
|1 TDROP / VES
Bs0,18700059
|1 TDROP / CLP
$1,47015911
|1 TDROP / PKR
Rs0,4309223352
|1 TDROP / KZT
₸0,8209021835
|1 TDROP / THB
฿0,049258692
|1 TDROP / TWD
NT$0,045305834
|1 TDROP / AED
د.إ0,0055796111
|1 TDROP / CHF
Fr0,001216264
|1 TDROP / HKD
HK$0,0119345905
|1 TDROP / MAD
.د.م0,0137741898
|1 TDROP / MXN
$0,0285670007
|1 TDROP / PLN
zł0,0055948144
|1 TDROP / RON
лв0,0066438421
|1 TDROP / SEK
kr0,0146711845
|1 TDROP / BGN
лв0,0025693577
|1 TDROP / HUF
Ft0,5226286408
|1 TDROP / CZK
Kč0,0322461993
|1 TDROP / KWD
د.ك0,00046370065
|1 TDROP / ILS
₪0,005169122