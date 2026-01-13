Bugünkü This is fine Fiyatı

Bugünkü This is fine (FINE) fiyatı $ 0,0000419 olup, son 24 saatte % 1,15 değişim gösterdi. Mevcut FINE / USD dönüşüm oranı FINE başına $ 0,0000419 şeklindedir.

This is fine, şu anda piyasa değeri açısından $ 41.775 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 997,16M FINE şeklindedir. Son 24 saat içinde FINE, $ 0,0000414 (en düşük) ile $ 0,00004355 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0079275 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000303 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FINE, son bir saatte -%1,00 ve son 7 günde -%0,38 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

This is fine (FINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 41,78K$ 41,78K $ 41,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,78K$ 41,78K $ 41,78K Dolaşım Arzı 997,16M 997,16M 997,16M Toplam Arz 997.160.163,584316 997.160.163,584316 997.160.163,584316

Şu anki This is fine piyasa değeri $ 41,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FINE arzı 997,16M olup, toplam arzı 997160163.584316. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,78K.