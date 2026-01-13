Bugünkü Tibo Fiyatı

Bugünkü Tibo (TIBO) fiyatı $ 0,00025219 olup, son 24 saatte % 15,55 değişim gösterdi. Mevcut TIBO / USD dönüşüm oranı TIBO başına $ 0,00025219 şeklindedir.

Tibo, şu anda piyasa değeri açısından $ 246.486 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TIBO şeklindedir. Son 24 saat içinde TIBO, $ 0,00021849 (en düşük) ile $ 0,0003805 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00070336 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011762 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TIBO, son bir saatte +%1,68 ve son 7 günde -%26,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tibo (TIBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 246,49K$ 246,49K $ 246,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 246,49K$ 246,49K $ 246,49K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Tibo piyasa değeri $ 246,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TIBO arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 246,49K.