Tickeron (TICKERON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00007783 24 sa Düşük $ 0,00008599 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00007783 24 sa Yüksek $ 0,00008599 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,000092 En Düşük Fiyat $ 0,00007377 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,47 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,65 Fiyat Değişimi (7 G) --

Tickeron (TICKERON) canlı fiyatı $0,00008263. TICKERON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007783 ve en yüksek $ 0,00008599 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TICKERON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000092, en düşük fiyatı ise $ 0,00007377 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TICKERON son bir saatte +%3,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,65 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tickeron (TICKERON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 72,31K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 72,31K Dolaşım Arzı 875,03M Toplam Arz 875.031.077,7394221

Şu anki Tickeron piyasa değeri $ 72,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TICKERON arzı 875,03M olup, toplam arzı 875031077.7394221. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,31K.