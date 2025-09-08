TICKERON Hakkında Daha Fazla Bilgi

Tickeron Fiyatı (TICKERON)

Listelenmedi

1 TICKERON / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%3,601D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
Tickeron (TICKERON) Canlı Fiyat Grafiği
Tickeron (TICKERON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
Tickeron (TICKERON) canlı fiyatı $0,00008263. TICKERON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00007783 ve en yüksek $ 0,00008599 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TICKERON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,000092, en düşük fiyatı ise $ 0,00007377 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TICKERON son bir saatte +%3,47 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,65 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tickeron (TICKERON) Piyasa Bilgileri

Şu anki Tickeron piyasa değeri $ 72,31K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TICKERON arzı 875,03M olup, toplam arzı 875031077.7394221. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 72,31K.

Tickeron (TICKERON) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Tickeron / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tickeron / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tickeron / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tickeron / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,65
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Tickeron (TICKERON) Nedir?

AI-Market Insights is dedicated to developing advanced Financial Learning Models (FLMs) for AI agents, enabling them to analyze vast amounts of market data, identify trends, and make informed decisions. Our mission is to empower traders by providing intelligent tools that enhance their ability to profit from market movements, optimize strategies, and reduce risks. By combining cutting-edge AI technology with deep financial expertise, we aim to transform the way both beginner and professional traders interact with the market, creating smarter, data-driven trading experiences and fostering financial literacy through AI-driven insights.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

Tickeron (TICKERON) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tickeron Fiyat Tahmini (USD)

Tickeron (TICKERON) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Tickeron (TICKERON) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Tickeron için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Tickeron fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TICKERON Varlığından Yerel Para Birimlerine

Tickeron (TICKERON) Token Ekonomisi

Tickeron (TICKERON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TICKERON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Tickeron (TICKERON) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Tickeron (TICKERON) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TICKERON fiyatı, 0,00008263 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TICKERON / USD güncel fiyatı nedir?
TICKERON / USD güncel fiyatı $ 0,00008263. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Tickeron varlığının piyasa değeri nedir?
TICKERON piyasa değeri $ 72,31K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TICKERON arzı nedir?
Dolaşımdaki TICKERON arzı, 875,03M USD.
TICKERON için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TICKERON, ATH fiyatı olan 0,000092 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TICKERON fiyatı (ATL) nedir?
TICKERON, ATL fiyatı olan 0,00007377 USD değerine düştü.
TICKERON işlem hacmi nedir?
TICKERON için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TICKERON bu yıl daha da yükselir mi?
TICKERON piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TICKERON fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.