Bugünkü Tiger Shark Fiyatı

Bugünkü Tiger Shark (TIGERSHARK) fiyatı $ 0,00005675 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TIGERSHARK / USD dönüşüm oranı TIGERSHARK başına $ 0,00005675 şeklindedir.

Tiger Shark, şu anda piyasa değeri açısından $ 56.754 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M TIGERSHARK şeklindedir. Son 24 saat içinde TIGERSHARK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04726531 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004992 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TIGERSHARK, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,99 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tiger Shark (TIGERSHARK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 56,75K$ 56,75K $ 56,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 56,75K$ 56,75K $ 56,75K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.734,0 999.999.734,0 999.999.734,0

Şu anki Tiger Shark piyasa değeri $ 56,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TIGERSHARK arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999734.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 56,75K.