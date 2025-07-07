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TikTrix Fiyatı (TRIX)

TikTrix (TRIX) Canlı Fiyat Grafiği

$0,063702
$0,063702$0,063702
+%2,701D
USD

Bugünkü TikTrix (TRIX) Fiyatı

TikTrix (TRIX), şu anda 0,063704 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 144,61K USD piyasa değerine sahiptir. TRIX / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TikTrix Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,78
TikTrix 24 saatlik fiyat değişimi
2,27M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TikTrix (TRIX) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TikTrix / USD fiyat değişimi, $ +0,00172322.
Son 30 gün içerisinde, TikTrix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TikTrix / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TikTrix / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00172322+%2,78
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

TikTrix (TRIX) Fiyat Analizi

En güncel TikTrix fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,061975
$ 0,061975$ 0,061975

$ 0,063773
$ 0,063773$ 0,063773

$ 0,063773
$ 0,063773$ 0,063773

+%0,01

+%2,78

--

TikTrix (TRIX) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 144,61K
$ 144,61K$ 144,61K

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2,27M
2,27M 2,27M

TikTrix (TRIX) Nedir?

Tiktrix is a Web3-based game content platform that combines real-world gaming with blockchain-based token economies. The platform aims to establish a fair and transparent reward system for both game developers and players, utilizing NFT-based items and utility tokens for ecosystem transactions. Tiktrix seeks to bridge the gap between traditional gaming and decentralized finance by allowing users to participate in missions, earn rewards, and trade digital assets across the ecosystem. Its core architecture is built to support sustainable token circulation and community-driven governance.

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TikTrix (TRIX) Kaynağı

Resmi Websitesi

TikTrix (TRIX) Token Ekonomisi

TikTrix (TRIX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRIX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TRIX Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRIX / VND
1.676,37076
1 TRIX / AUD
A$0,09746712
1 TRIX / GBP
0,04650392
1 TRIX / EUR
0,0541484
1 TRIX / USD
$0,063704
1 TRIX / MYR
RM0,26946792
1 TRIX / TRY
2,5449748
1 TRIX / JPY
¥9,23708
1 TRIX / RUB
5,03006784
1 TRIX / INR
5,4658032
1 TRIX / IDR
Rp1.027,48372712
1 TRIX / KRW
87,26556144
1 TRIX / PHP
3,60819456
1 TRIX / EGP
￡E.3,1437924
1 TRIX / BRL
R$0,34527568
1 TRIX / CAD
C$0,08663744
1 TRIX / BDT
7,81902896
1 TRIX / NGN
97,55566856
1 TRIX / UAH
2,65836792
1 TRIX / VES
Bs7,00744
1 TRIX / CLP
$59,24472
1 TRIX / PKR
Rs18,09766936
1 TRIX / KZT
33,110154
1 TRIX / THB
฿2,07611336
1 TRIX / TWD
NT$1,84869008
1 TRIX / AED
د.إ0,23379368
1 TRIX / CHF
Fr0,05032616
1 TRIX / HKD
HK$0,49943936
1 TRIX / MAD
.د.م0,57206192
1 TRIX / MXN
$1,18935368
1 TRIX / PLN
0,22997144
1 TRIX / RON
лв0,2739272
1 TRIX / SEK
kr0,60964728
1 TRIX / BGN
лв0,10574864
1 TRIX / HUF
Ft21,6529896
1 TRIX / CZK
1,33650992
1 TRIX / KWD
د.ك0,01942972
1 TRIX / ILS
0,21277136