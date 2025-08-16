Timeswap (TIME) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00169311 24 sa Yüksek $ 0,00172916 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01381594 En Düşük Fiyat $ 0,00119964 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,30 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,30 Fiyat Değişimi (7 G) +%16,87

Timeswap (TIME) canlı fiyatı $0,00169327. TIME, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00169311 ve en yüksek $ 0,00172916 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TIME için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01381594, en düşük fiyatı ise $ 0,00119964 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TIME son bir saatte -%0,30 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,30 ve son 7 günde +%16,87 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Timeswap (TIME) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 592,59K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,96M Dolaşım Arzı 350,00M Toplam Arz 1.750.000.000,0

Şu anki Timeswap piyasa değeri $ 592,59K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TIME arzı 350,00M olup, toplam arzı 1750000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,96M.