Bugünkü timmythetoaster Fiyatı

Bugünkü timmythetoaster (TIMMY) fiyatı $ 204,89 olup, son 24 saatte % 2,16 değişim gösterdi. Mevcut TIMMY / USD dönüşüm oranı TIMMY başına $ 204,89 şeklindedir.

timmythetoaster, şu anda piyasa değeri açısından $ 204.888 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00 TIMMY şeklindedir. Son 24 saat içinde TIMMY, $ 196,97 (en düşük) ile $ 213,41 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 213,41 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 196,97 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TIMMY, son bir saatte +%0,42 ve son 7 günde -- hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

timmythetoaster (TIMMY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 204,89K$ 204,89K $ 204,89K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 204,89K$ 204,89K $ 204,89K Dolaşım Arzı 1000,00 1000,00 1000,00 Toplam Arz 999,999999999 999,999999999 999,999999999

Şu anki timmythetoaster piyasa değeri $ 204,89K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TIMMY arzı 1000,00 olup, toplam arzı 999.999999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 204,89K.