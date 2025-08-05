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Tiny Fren Fiyatı (SMOL)

Listelenmedi

Tiny Fren (SMOL) Canlı Fiyat Grafiği

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+%26,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Tiny Fren (SMOL) Fiyatı

Tiny Fren (SMOL), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 167,53K USD piyasa değerine sahiptir. SMOL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tiny Fren Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%26,91
Tiny Fren 24 saatlik fiyat değişimi
100,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Tiny Fren (SMOL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tiny Fren / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tiny Fren / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tiny Fren / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tiny Fren / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%26,91
30 Gün$ 0+%39,69
60 Gün$ 0-%7,15
90 Gün$ 0--

Tiny Fren (SMOL) Fiyat Analizi

En güncel Tiny Fren fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-%4,48

+%26,91

+%22,68

Tiny Fren (SMOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 167,53K
$ 167,53K$ 167,53K

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100,00B
100,00B 100,00B

Tiny Fren (SMOL) Nedir?

TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Tiny Fren (SMOL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tiny Fren (SMOL) Token Ekonomisi

Tiny Fren (SMOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SMOL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SMOL / VND
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1 SMOL / AUD
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1 SMOL / GBP
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1 SMOL / EUR
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1 SMOL / USD
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1 SMOL / MYR
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1 SMOL / TRY
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1 SMOL / JPY
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1 SMOL / ARS
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1 SMOL / BRL
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1 SMOL / CAD
C$--
1 SMOL / BDT
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1 SMOL / NGN
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1 SMOL / UAH
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1 SMOL / VES
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1 SMOL / CLP
$--
1 SMOL / PKR
Rs--
1 SMOL / KZT
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1 SMOL / THB
฿--
1 SMOL / TWD
NT$--
1 SMOL / AED
د.إ--
1 SMOL / CHF
Fr--
1 SMOL / HKD
HK$--
1 SMOL / MAD
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1 SMOL / MXN
$--
1 SMOL / PLN
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1 SMOL / RON
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1 SMOL / SEK
kr--
1 SMOL / BGN
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1 SMOL / HUF
Ft--
1 SMOL / CZK
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1 SMOL / KWD
د.ك--
1 SMOL / ILS
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