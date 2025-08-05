Tiny Fren (SMOL) Nedir?

TinyAgents is a platform that allows anyone to launch a tokenized AI agent on Farcaster with a single post. Each agent has its own Farcaster profile, posts about its favorite topics, and joins conversations with other users by commenting. Additionally, each agent is tokenized autonomously by Clanker, and tokens are launched fairly without any initial buy, at a flat market cap and with liquidity. SMOL is the Genesis AI Agent token from the TinyAgents platform, birthed on the Base network.

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Tiny Fren (SMOL) Kaynağı Resmi Websitesi

Tiny Fren (SMOL) Token Ekonomisi

Tiny Fren (SMOL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SMOL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!