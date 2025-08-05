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Titanium22 Fiyatı (TI)

Listelenmedi

Titanium22 (TI) Canlı Fiyat Grafiği

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mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Titanium22 (TI) Fiyatı

Titanium22 (TI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 35,01K USD piyasa değerine sahiptir. TI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Titanium22 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Titanium22 24 saatlik fiyat değişimi
178,62T USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Titanium22 (TI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Titanium22 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Titanium22 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Titanium22 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Titanium22 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%36,09
60 Gün$ 0+%34,54
90 Gün$ 0--

Titanium22 (TI) Fiyat Analizi

En güncel Titanium22 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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-%10,94

Titanium22 (TI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 35,01K
$ 35,01K$ 35,01K

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178,62T
178,62T 178,62T

Titanium22 (TI) Nedir?

What is the project about? Titanium Games is a cutting-edge venture in the blockchain gaming realm, leveraging the potential of Ethereum blockchain to architect unique single and multiplayer games. We offer not just an immersive gaming experience, but also a reward system involving $Ti tokens, Ethereum, and rare NFTs. Our project is a harmonious fusion of traditional gaming elements and blockchain technology, ensuring seamless gameplay alongside on-chain transaction security. What makes your project unique? Our uniqueness lies in the bridging of Web 2.0 gaming structures with blockchain technology, capturing the advantages of both. We provide a gaming experience that’s engaging and rewarding, with off-chain gameplay for smooth user experience and on-chain transactions for transparency and security. Plus, our games are designed to cater to a diverse gaming community, from solo players to PVP enthusiasts, and we're committed to continually developing new games that enrich the Titanium ecosystem. History of your project. Conceived by a mysterious collective known as the SevenDevs, Titanium Games was created with the vision to revolutionize the blockchain gaming landscape. We anticipate a successful launch of our first game, Ti-Miner, and will continued to grow our game portfolio and innovate, fueled by our passion for creating unmatched gaming experiences and a sustainable tokenomics model. What’s next for your project? We're in the process of crafting our next games, each designed to complement the unique tokenomics of $Ti. Moreover, we're planning to introduce the Tithereum NFT with a limited supply of 1k, where holders stand to benefit from a 33% profit share from our Ethereum side of the Ti-Miner game. Our goal is to become the premiere gaming coin not just on earth, but extending to Mars. What can your token be used for? Our native $Ti tokens are at the core of the Titanium ecosystem. They can be used for participating in our games, earning rewards, and gaining access to exclusive features. $Ti tokens not only offer utility within the gaming ecosystem but also present an opportunity for holders to participate in the governance and future direction of Titanium Games, helping us shape the future of blockchain gaming.

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Titanium22 (TI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Titanium22 (TI) Token Ekonomisi

Titanium22 (TI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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