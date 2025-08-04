TLX (TLX) Nedir?

TLX is a permissionless, non-custodial leveraged token platform built on Optimism. It enables users to mint and redeem leveraged tokens (LTs) for over 50 assets with up to 20x leverage. All LTs are backed by Synthetix perpetual futures contracts.

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TLX (TLX) Kaynağı Resmi Websitesi

TLX (TLX) Token Ekonomisi

TLX (TLX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TLX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!