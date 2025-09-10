Todin (TDN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00311993 $ 0,00311993 $ 0,00311993 24 sa Düşük $ 0,00376909 $ 0,00376909 $ 0,00376909 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00311993$ 0,00311993 $ 0,00311993 24 sa Yüksek $ 0,00376909$ 0,00376909 $ 0,00376909 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00443116$ 0,00443116 $ 0,00443116 En Düşük Fiyat $ 0,00311993$ 0,00311993 $ 0,00311993 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%6,79 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Todin (TDN) canlı fiyatı $0,00345602. TDN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00311993 ve en yüksek $ 0,00376909 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00443116, en düşük fiyatı ise $ 0,00311993 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TDN son bir saatte +%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Todin (TDN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 435,47K$ 435,47K $ 435,47K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,77M$ 2,77M $ 2,77M Dolaşım Arzı 126,17M 126,17M 126,17M Toplam Arz 802.285.308,8540871 802.285.308,8540871 802.285.308,8540871

Şu anki Todin piyasa değeri $ 435,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TDN arzı 126,17M olup, toplam arzı 802285308.8540871. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,77M.