Todin Fiyatı (TDN)

1 TDN / USD Canlı Fiyatı:

$0,00346713
$0,00346713
-%5,101D
Todin (TDN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 13:18:23 (UTC+8)

Todin (TDN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

+%0,27

-%6,79

--

--

Todin (TDN) canlı fiyatı $0,00345602. TDN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00311993 ve en yüksek $ 0,00376909 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00443116, en düşük fiyatı ise $ 0,00311993 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TDN son bir saatte +%0,27 değişim gösterdi, 24 saatte -%6,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Todin (TDN) Piyasa Bilgileri

Şu anki Todin piyasa değeri $ 435,47K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TDN arzı 126,17M olup, toplam arzı 802285308.8540871. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,77M.

Todin (TDN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Todin / USD fiyat değişimi, $ -0,00025210430495925.
Son 30 gün içerisinde, Todin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Todin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Todin / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00025210430495925-%6,79
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Todin (TDN) Nedir?

Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

Todin (TDN) Kaynağı

Todin Fiyat Tahmini (USD)

Todin (TDN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Todin (TDN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Todin için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Todin fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TDN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Todin (TDN) Token Ekonomisi

Todin (TDN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TDN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Todin (TDN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Todin (TDN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TDN fiyatı, 0,00345602 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TDN / USD güncel fiyatı nedir?
TDN / USD güncel fiyatı $ 0,00345602. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Todin varlığının piyasa değeri nedir?
TDN piyasa değeri $ 435,47K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TDN arzı nedir?
Dolaşımdaki TDN arzı, 126,17M USD.
TDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TDN, ATH fiyatı olan 0,00443116 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TDN fiyatı (ATL) nedir?
TDN, ATL fiyatı olan 0,00311993 USD değerine düştü.
TDN işlem hacmi nedir?
TDN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TDN bu yıl daha da yükselir mi?
TDN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TDN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-10 13:18:23 (UTC+8)

