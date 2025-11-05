Tokabu (TOKABU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,23 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,39 Fiyat Değişimi (7 G) -%20,39

Tokabu (TOKABU) canlı fiyatı --. TOKABU, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TOKABU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TOKABU son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte -%9,23 ve son 7 günde -%20,39 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Tokabu (TOKABU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,03K$ 16,03K $ 16,03K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,03K$ 16,03K $ 16,03K Dolaşım Arzı 420.000,00T 420.000,00T 420.000,00T Toplam Arz 4,2e+17 4,2e+17 4,2e+17

Şu anki Tokabu piyasa değeri $ 16,03K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOKABU arzı 420.000,00T olup, toplam arzı 4.2e+17. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,03K.