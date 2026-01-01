Bugünkü Tokenised GBP Fiyatı

Bugünkü Tokenised GBP (TGBP) fiyatı $ 1,34 olup, son 24 saatte % 0,03 değişim gösterdi. Mevcut TGBP / USD dönüşüm oranı TGBP başına $ 1,34 şeklindedir.

Tokenised GBP, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.774.889 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,56M TGBP şeklindedir. Son 24 saat içinde TGBP, $ 1,34 (en düşük) ile $ 1,34 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,35 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,3 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TGBP, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Tokenised GBP (TGBP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,77M$ 4,77M $ 4,77M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,77M$ 4,77M $ 4,77M Dolaşım Arzı 3,56M 3,56M 3,56M Toplam Arz 3.559.663,96 3.559.663,96 3.559.663,96

Şu anki Tokenised GBP piyasa değeri $ 4,77M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TGBP arzı 3,56M olup, toplam arzı 3559663.96. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,77M.