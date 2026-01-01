Bugünkü TOMI Fiyatı

Bugünkü TOMI (TOMI) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 9,49 değişim gösterdi. Mevcut TOMI / USD dönüşüm oranı TOMI başına $ 0 şeklindedir.

TOMI, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.637.571 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 595,81T TOMI şeklindedir. Son 24 saat içinde TOMI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 6,59 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOMI, son bir saatte +%0,19 ve son 7 günde -%34,93 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TOMI (TOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,64M$ 4,64M $ 4,64M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,64M$ 4,64M $ 4,64M Dolaşım Arzı 595,81T 595,81T 595,81T Toplam Arz 595.806.325.938.126,8 595.806.325.938.126,8 595.806.325.938.126,8

Şu anki TOMI piyasa değeri $ 4,64M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TOMI arzı 595,81T olup, toplam arzı 595806325938126.8. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 4,64M.