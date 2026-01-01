Bugünkü Torch of Liberty Fiyatı

Bugünkü Torch of Liberty (LIBERTY) fiyatı $ 0,0256114 olup, son 24 saatte % 3,97 değişim gösterdi. Mevcut LIBERTY / USD dönüşüm oranı LIBERTY başına $ 0,0256114 şeklindedir.

Torch of Liberty, şu anda piyasa değeri açısından $ 25.617.652 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B LIBERTY şeklindedir. Son 24 saat içinde LIBERTY, $ 0,02362473 (en düşük) ile $ 0,02883863 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,144727 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01104904 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIBERTY, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%49,43 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Torch of Liberty (LIBERTY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,62M$ 25,62M $ 25,62M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,62M$ 25,62M $ 25,62M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Torch of Liberty piyasa değeri $ 25,62M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LIBERTY arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,62M.