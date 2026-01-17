Bugünkü TORSY Fiyatı

Bugünkü TORSY (TORSY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 7.49 değişim gösterdi. Mevcut TORSY / USD dönüşüm oranı TORSY başına $ 0 şeklindedir.

TORSY, şu anda piyasa değeri açısından $ 137,094 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 627.09M TORSY şeklindedir. Son 24 saat içinde TORSY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0.01363953 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TORSY, son bir saatte -0.07% ve son 7 günde -20.70% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TORSY (TORSY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 137.09K$ 137.09K $ 137.09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 137.09K$ 137.09K $ 137.09K Dolaşım Arzı 627.09M 627.09M 627.09M Toplam Arz 627,094,575.8612294 627,094,575.8612294 627,094,575.8612294

