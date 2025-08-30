TosDis (DIS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,012 $ 1,012 $ 1,012 24 sa Düşük $ 1,11 $ 1,11 $ 1,11 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,012$ 1,012 $ 1,012 24 sa Yüksek $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 Tüm Zamanların En Yükseği $ 253,52$ 253,52 $ 253,52 En Düşük Fiyat $ 0,0094393$ 0,0094393 $ 0,0094393 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,04 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%8,37 Fiyat Değişimi (7 G) +%14,64 Fiyat Değişimi (7 G) +%14,64

TosDis (DIS) canlı fiyatı $1,013. DIS, son 24 saat içinde en düşük $ 1,012 ve en yüksek $ 1,11 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DIS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 253,52, en düşük fiyatı ise $ 0,0094393 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DIS son bir saatte -%0,04 değişim gösterdi, 24 saatte -%8,37 ve son 7 günde +%14,64 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TosDis (DIS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 75,99K$ 75,99K $ 75,99K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,19K$ 101,19K $ 101,19K Dolaşım Arzı 75,00K 75,00K 75,00K Toplam Arz 99.860,50000000001 99.860,50000000001 99.860,50000000001

Şu anki TosDis piyasa değeri $ 75,99K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DIS arzı 75,00K olup, toplam arzı 99860.50000000001. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,19K.