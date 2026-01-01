Bugünkü Toto Finance Fiyatı

Bugünkü Toto Finance (TOTO) fiyatı $ 0,0036294 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut TOTO / USD dönüşüm oranı TOTO başına $ 0,0036294 şeklindedir.

Toto Finance, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.095.694 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 302,62M TOTO şeklindedir. Son 24 saat içinde TOTO, $ 0,00361617 (en düşük) ile $ 0,00363342 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00966738 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TOTO, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%15,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Toto Finance (TOTO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,46M$ 3,46M $ 3,46M Dolaşım Arzı 302,62M 302,62M 302,62M Toplam Arz 955.749.787,7753122 955.749.787,7753122 955.749.787,7753122

