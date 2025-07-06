Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN Fiyatı (PC0000015)
Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN (PC0000015), şu anda 1,0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PC0000015 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tradable NA Third Party Online Merchant SSTN / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0,0
|%0,00
|30 Gün
|$ 0
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|60 Gün
|$ 0
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|90 Gün
|$ 0
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes technology enabled platform that seeks to acquire and aggregate a diverse portfolio of retail assets. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "North America Third Party Online Merchant Senior Secured Term Notes" deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.
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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PC0000015 / VND
₫26.315
|1 PC0000015 / AUD
A$1,52
|1 PC0000015 / GBP
￡0,73
|1 PC0000015 / EUR
€0,84
|1 PC0000015 / USD
$1
|1 PC0000015 / MYR
RM4,22
|1 PC0000015 / TRY
₺39,83
|1 PC0000015 / JPY
¥144
|1 PC0000015 / RUB
₽78,6
|1 PC0000015 / INR
₹85,8
|1 PC0000015 / IDR
Rp16.129,03
|1 PC0000015 / KRW
₩1.362,39
|1 PC0000015 / PHP
₱56,51
|1 PC0000015 / EGP
￡E.49,25
|1 PC0000015 / BRL
R$5,42
|1 PC0000015 / CAD
C$1,36
|1 PC0000015 / BDT
৳122,63
|1 PC0000015 / NGN
₦1.529,05
|1 PC0000015 / UAH
₴41,69
|1 PC0000015 / VES
Bs109
|1 PC0000015 / CLP
$930
|1 PC0000015 / PKR
Rs283,76
|1 PC0000015 / KZT
₸519,21
|1 PC0000015 / THB
฿32,29
|1 PC0000015 / TWD
NT$28,92
|1 PC0000015 / AED
د.إ3,67
|1 PC0000015 / CHF
Fr0,79
|1 PC0000015 / HKD
HK$7,84
|1 PC0000015 / MAD
.د.م8,97
|1 PC0000015 / MXN
$18,63
|1 PC0000015 / PLN
zł3,6
|1 PC0000015 / RON
лв4,29
|1 PC0000015 / SEK
kr9,56
|1 PC0000015 / BGN
лв1,66
|1 PC0000015 / HUF
Ft338,86
|1 PC0000015 / CZK
Kč20,92
|1 PC0000015 / KWD
د.ك0,305
|1 PC0000015 / ILS
₪3,34