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Tranche Finance Fiyatı (SLICE)

Listelenmedi

Tranche Finance (SLICE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,04177895
$0,04177895$0,04177895
+%3,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Tranche Finance (SLICE) Fiyatı

Tranche Finance (SLICE), şu anda 0,04177906 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 727,76K USD piyasa değerine sahiptir. SLICE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Tranche Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%3,93
Tranche Finance 24 saatlik fiyat değişimi
17,42M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Tranche Finance (SLICE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Tranche Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,00157812.
Son 30 gün içerisinde, Tranche Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0126887684.
Son 60 gün içerisinde, Tranche Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,0131867831.
Son 90 gün içerisinde, Tranche Finance / USD fiyat değişimi, $ +0,019746091833734162.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00157812+%3,93
30 Gün$ +0,0126887684+%30,37
60 Gün$ +0,0131867831+%31,56
90 Gün$ +0,019746091833734162+%89,62

Tranche Finance (SLICE) Fiyat Analizi

En güncel Tranche Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03974394
$ 0,03974394$ 0,03974394

$ 0,04300746
$ 0,04300746$ 0,04300746

$ 1,79
$ 1,79$ 1,79

-%0,00

+%3,93

-%2,99

Tranche Finance (SLICE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 727,76K
$ 727,76K$ 727,76K

--
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17,42M
17,42M 17,42M

Tranche Finance (SLICE) Nedir?

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Tranche Finance (SLICE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Tranche Finance (SLICE) Token Ekonomisi

Tranche Finance (SLICE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SLICE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SLICE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SLICE / VND
1.099,4159639
1 SLICE / AUD
A$0,0643397524
1 SLICE / GBP
0,031334295
1 SLICE / EUR
0,0359299916
1 SLICE / USD
$0,04177906
1 SLICE / MYR
RM0,1767254238
1 SLICE / TRY
1,6991543702
1 SLICE / JPY
¥6,14152182
1 SLICE / ARS
ARS$56,997082605
1 SLICE / RUB
3,3348045692
1 SLICE / INR
3,6673658868
1 SLICE / IDR
Rp684,9025133664
1 SLICE / KRW
57,8656692624
1 SLICE / PHP
2,3943579286
1 SLICE / EGP
￡E.2,024195457
1 SLICE / BRL
R$0,22978483
1 SLICE / CAD
C$0,0572373122
1 SLICE / BDT
5,0878539268
1 SLICE / NGN
63,6875812734
1 SLICE / UAH
1,7430223832
1 SLICE / VES
Bs5,2223825
1 SLICE / CLP
$40,3167929
1 SLICE / PKR
Rs11,875697805
1 SLICE / KZT
22,558603447
1 SLICE / THB
฿1,3528059628
1 SLICE / TWD
NT$1,2483583128
1 SLICE / AED
د.إ0,1533291502
1 SLICE / CHF
Fr0,033423248
1 SLICE / HKD
HK$0,3275478304
1 SLICE / MAD
.د.م0,3785182836
1 SLICE / MXN
$0,787535281
1 SLICE / PLN
0,1541647314
1 SLICE / RON
лв0,1829922828
1 SLICE / SEK
kr0,4040035102
1 SLICE / BGN
лв0,0701888208
1 SLICE / HUF
Ft14,4162824436
1 SLICE / CZK
0,887805025
1 SLICE / KWD
د.ك0,0127426133
1 SLICE / ILS
0,1424665946