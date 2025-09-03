FIDEL Hakkında Daha Fazla Bilgi

Transfidelity Logosu

Transfidelity Fiyatı (FIDEL)

Listelenmedi

1 FIDEL / USD Canlı Fiyatı:

$0,61286
$0,61286$0,61286
+%7,801D
mexc
USD
Transfidelity (FIDEL) Canlı Fiyat Grafiği
2025-09-03

Transfidelity (FIDEL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,56105
$ 0,56105$ 0,56105
24 sa Düşük
$ 0,621448
$ 0,621448$ 0,621448
24 sa Yüksek

$ 0,56105
$ 0,56105$ 0,56105

$ 0,621448
$ 0,621448$ 0,621448

$ 0,699216
$ 0,699216$ 0,699216

$ 0,534473
$ 0,534473$ 0,534473

-%1,16

+%7,81

--

--

Transfidelity (FIDEL) canlı fiyatı $0,61286. FIDEL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,56105 ve en yüksek $ 0,621448 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIDEL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,699216, en düşük fiyatı ise $ 0,534473 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIDEL son bir saatte -%1,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Transfidelity (FIDEL) Piyasa Bilgileri

$ 612,86K
$ 612,86K$ 612,86K

--
----

$ 612,86K
$ 612,86K$ 612,86K

1,00M
1,00M 1,00M

1.000.000,0
1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Transfidelity piyasa değeri $ 612,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIDEL arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 612,86K.

Transfidelity (FIDEL) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Transfidelity / USD fiyat değişimi, $ +0,04439611.
Son 30 gün içerisinde, Transfidelity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Transfidelity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Transfidelity / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04439611+%7,81
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Transfidelity (FIDEL) Nedir?

Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates. Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia. Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.

Transfidelity (FIDEL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Transfidelity Fiyat Tahmini (USD)

Transfidelity (FIDEL) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Transfidelity (FIDEL) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Transfidelity için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Transfidelity fiyat tahminini hemen kontrol edin!

FIDEL Varlığından Yerel Para Birimlerine

Transfidelity (FIDEL) Token Ekonomisi

Transfidelity (FIDEL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. FIDEL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Transfidelity (FIDEL) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Transfidelity (FIDEL) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı FIDEL fiyatı, 0,61286 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
FIDEL / USD güncel fiyatı nedir?
FIDEL / USD güncel fiyatı $ 0,61286. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Transfidelity varlığının piyasa değeri nedir?
FIDEL piyasa değeri $ 612,86K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki FIDEL arzı nedir?
Dolaşımdaki FIDEL arzı, 1,00M USD.
FIDEL için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
FIDEL, ATH fiyatı olan 0,699216 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük FIDEL fiyatı (ATL) nedir?
FIDEL, ATL fiyatı olan 0,534473 USD değerine düştü.
FIDEL işlem hacmi nedir?
FIDEL için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
FIDEL bu yıl daha da yükselir mi?
FIDEL piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için FIDEL fiyat tahminine göz atın.
2025-09-03

