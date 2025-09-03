Transfidelity (FIDEL) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,56105 $ 0,56105 $ 0,56105 24 sa Düşük $ 0,621448 $ 0,621448 $ 0,621448 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,56105$ 0,56105 $ 0,56105 24 sa Yüksek $ 0,621448$ 0,621448 $ 0,621448 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,699216$ 0,699216 $ 0,699216 En Düşük Fiyat $ 0,534473$ 0,534473 $ 0,534473 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,81 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Transfidelity (FIDEL) canlı fiyatı $0,61286. FIDEL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,56105 ve en yüksek $ 0,621448 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIDEL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,699216, en düşük fiyatı ise $ 0,534473 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, FIDEL son bir saatte -%1,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Transfidelity (FIDEL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 612,86K$ 612,86K $ 612,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 612,86K$ 612,86K $ 612,86K Dolaşım Arzı 1,00M 1,00M 1,00M Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Transfidelity piyasa değeri $ 612,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIDEL arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 612,86K.