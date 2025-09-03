Transfidelity Fiyatı (FIDEL)
-%1,16
+%7,81
--
--
Transfidelity (FIDEL) canlı fiyatı $0,61286. FIDEL, son 24 saat içinde en düşük $ 0,56105 ve en yüksek $ 0,621448 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. FIDEL için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,699216, en düşük fiyatı ise $ 0,534473 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, FIDEL son bir saatte -%1,16 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Transfidelity piyasa değeri $ 612,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki FIDEL arzı 1,00M olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 612,86K.
Gün içerisinde, Transfidelity / USD fiyat değişimi, $ +0,04439611.
Son 30 gün içerisinde, Transfidelity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Transfidelity / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Transfidelity / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,04439611
|+%7,81
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Neurodegenerative diseases such as Alzheimer's Disease are devastating conditions that impact millions globally. These diseases are driven by the misfolding and aggregation of proteins, which lead to brain cell death and cognitive decline. To make matters worse, as we age our cells become more error-prone, resulting in more errors during protein printing, causing proteins to clump together and form aggregates. Project Transfidelity aims to solve this by improving the accuracy of protein printing, preventing toxic aggregates from forming. Led by Dr. Dimitri Scherbakov and Dr. Rashid Akbergenov, with over 50 years of combined experience in the lab, we have identified two molecules that may improve the efficiency of protein production, potentially preventing protein aggregates, hypothesized to cause dementia. Despite the significant research funding allocated to neurodegenerative diseases, current therapies continue to treat the symptoms caused by the protein aggregates, with little progress made to stop or reverse disease. We’re trying to go after a potential root cause - rather than trying to clear aggregates once they are there, we aim to prevent them from forming in the first place by reducing the production of faulty proteins. With a clear path towards developing novel intellectual property (IP) and an ever-growing target market, we believe we are poised to make an impact on neurodegenerative disorders and the way we age.
