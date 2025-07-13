Trash Coin (TRASH) Nedir?

TrashCoin is a fun, community-driven meme coin launched on the Solana blockchain, created to bring humor and energy to the crypto space. Inspired by the chaotic spirit of meme culture, TrashCoin embraces the idea of turning digital trash into treasure. The project encourages participation through viral content, memes, and active community engagement. There is no roadmap, no promises — just pure degen fun.

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Trash Coin (TRASH) Kaynağı Resmi Websitesi

Trash Coin (TRASH) Token Ekonomisi

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