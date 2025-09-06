TRASHY Hakkında Daha Fazla Bilgi

Trashy By Matt Furie Fiyatı (TRASHY)

1 TRASHY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00032658
$0,00032658$0,00032658
+%29,401D
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Canlı Fiyat Grafiği
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%2,80

+%29,45

--

--

Trashy By Matt Furie (TRASHY) canlı fiyatı $0,00032658. TRASHY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00023067 ve en yüksek $ 0,00038324 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRASHY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00038324, en düşük fiyatı ise $ 0,00023067 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRASHY son bir saatte -%2,80 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Piyasa Bilgileri

--
----

Şu anki Trashy By Matt Furie piyasa değeri $ 331,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRASHY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999994823.057738. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 331,87K.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Trashy By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Trashy By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Trashy By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Trashy By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%29,45
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Nedir?

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn't perfect, but that's what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Kaynağı

Resmi Websitesi

Trashy By Matt Furie Fiyat Tahmini (USD)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Trashy By Matt Furie (TRASHY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Trashy By Matt Furie için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Trashy By Matt Furie fiyat tahminini hemen kontrol edin!

TRASHY Varlığından Yerel Para Birimlerine

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Token Ekonomisi

Trashy By Matt Furie (TRASHY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRASHY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Trashy By Matt Furie (TRASHY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Trashy By Matt Furie (TRASHY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı TRASHY fiyatı, 0,00032658 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
TRASHY / USD güncel fiyatı nedir?
TRASHY / USD güncel fiyatı $ 0,00032658. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Trashy By Matt Furie varlığının piyasa değeri nedir?
TRASHY piyasa değeri $ 331,87K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki TRASHY arzı nedir?
Dolaşımdaki TRASHY arzı, 999,99M USD.
TRASHY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
TRASHY, ATH fiyatı olan 0,00038324 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük TRASHY fiyatı (ATL) nedir?
TRASHY, ATL fiyatı olan 0,00023067 USD değerine düştü.
TRASHY işlem hacmi nedir?
TRASHY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
TRASHY bu yıl daha da yükselir mi?
TRASHY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için TRASHY fiyat tahminine göz atın.
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-05 15:06:00Sektör Haberleri
Kurumsal Solana Mevcut Varlık Genel Bakışı: Toplam Varlıklar 8.887 Milyon Koine Yükseldi, SOL'un Mevcut Toplam Arzının %1.55'ini Oluşturuyor
09-05 12:39:00Sektör Haberleri
Toplam kripto para piyasası değeri 24 saatte %1,8 düştü, altcoinler geniş çapta değer kaybediyor
09-05 02:06:00Sektör Haberleri
Ethereum 在八月份於 CEX 平台的現貨交易量七年來首次超越 Bitcoin
09-04 17:54:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 32,2 Milyon $ Net Çıkış, XRP 16,78 Milyon $ Net Giriş
09-04 13:57:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Bitcoin spot ETF'leri 300.5 milyon dolar net giriş görürken, Ethereum spot ETF'leri 38.2 milyon dolar net çıkış yaşadı
09-04 10:38:00Sektör Haberleri
ETH 交易平台儲備量創 3 年新低，過去 3 個月提款速度加快

