Trashy By Matt Furie (TRASHY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00023067 $ 0,00023067 $ 0,00023067 24 sa Düşük $ 0,00038324 $ 0,00038324 $ 0,00038324 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00023067$ 0,00023067 $ 0,00023067 24 sa Yüksek $ 0,00038324$ 0,00038324 $ 0,00038324 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00038324$ 0,00038324 $ 0,00038324 En Düşük Fiyat $ 0,00023067$ 0,00023067 $ 0,00023067 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,80 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%29,45 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Trashy By Matt Furie (TRASHY) canlı fiyatı $0,00032658. TRASHY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00023067 ve en yüksek $ 0,00038324 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRASHY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00038324, en düşük fiyatı ise $ 0,00023067 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRASHY son bir saatte -%2,80 değişim gösterdi, 24 saatte +%29,45 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 331,87K$ 331,87K $ 331,87K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 331,87K$ 331,87K $ 331,87K Dolaşım Arzı 999,99M 999,99M 999,99M Toplam Arz 999.994.823,057738 999.994.823,057738 999.994.823,057738

Şu anki Trashy By Matt Furie piyasa değeri $ 331,87K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRASHY arzı 999,99M olup, toplam arzı 999994823.057738. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 331,87K.