TRAX (TRAX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00065252 $ 0,00065252 $ 0,00065252 24 sa Düşük $ 0,00066874 $ 0,00066874 $ 0,00066874 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00065252$ 0,00065252 $ 0,00065252 24 sa Yüksek $ 0,00066874$ 0,00066874 $ 0,00066874 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03769406$ 0,03769406 $ 0,03769406 En Düşük Fiyat $ 0,00061495$ 0,00061495 $ 0,00061495 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,20 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,98 Fiyat Değişimi (7 G) -%5,98

TRAX (TRAX) canlı fiyatı $0,00065364. TRAX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00065252 ve en yüksek $ 0,00066874 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRAX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03769406, en düşük fiyatı ise $ 0,00061495 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRAX son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,20 ve son 7 günde -%5,98 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TRAX (TRAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 324,20K$ 324,20K $ 324,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 653,64K$ 653,64K $ 653,64K Dolaşım Arzı 496,00M 496,00M 496,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TRAX piyasa değeri $ 324,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRAX arzı 496,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 653,64K.