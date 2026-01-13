Bugünkü TREN Protocol Token Fiyatı

Bugünkü TREN Protocol Token (TREN) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TREN / USD dönüşüm oranı TREN başına $ 0 şeklindedir.

TREN Protocol Token, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.016,56 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 76,01M TREN şeklindedir. Son 24 saat içinde TREN, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01011322 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TREN, son bir saatte -- ve son 7 günde -%11,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TREN Protocol Token (TREN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,02K$ 9,02K $ 9,02K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 118,63K$ 118,63K $ 118,63K Dolaşım Arzı 76,01M 76,01M 76,01M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TREN Protocol Token piyasa değeri $ 9,02K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TREN arzı 76,01M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 118,63K.