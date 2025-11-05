Trencher (TRENCHER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00152686 $ 0,00152686 $ 0,00152686 24 sa Düşük $ 0,00197283 $ 0,00197283 $ 0,00197283 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00152686$ 0,00152686 $ 0,00152686 24 sa Yüksek $ 0,00197283$ 0,00197283 $ 0,00197283 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01056287$ 0,01056287 $ 0,01056287 En Düşük Fiyat $ 0,00126163$ 0,00126163 $ 0,00126163 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,82 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%7,56 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,80 Fiyat Değişimi (7 G) -%25,80

Trencher (TRENCHER) canlı fiyatı $0,0019049. TRENCHER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00152686 ve en yüksek $ 0,00197283 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRENCHER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01056287, en düşük fiyatı ise $ 0,00126163 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRENCHER son bir saatte -%1,82 değişim gösterdi, 24 saatte +%7,56 ve son 7 günde -%25,80 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Trencher (TRENCHER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,91M$ 1,91M $ 1,91M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,91M$ 1,91M $ 1,91M Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.895.238,97 999.895.238,97 999.895.238,97

Şu anki Trencher piyasa değeri $ 1,91M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRENCHER arzı 999,90M olup, toplam arzı 999895238.97. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,91M.