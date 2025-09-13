TrendBot (TRENDBOT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000388 $ 0,00000388 $ 0,00000388 24 sa Düşük $ 0,01714191 $ 0,01714191 $ 0,01714191 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000388$ 0,00000388 $ 0,00000388 24 sa Yüksek $ 0,01714191$ 0,01714191 $ 0,01714191 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02383769$ 0,02383769 $ 0,02383769 En Düşük Fiyat $ 0,00000388$ 0,00000388 $ 0,00000388 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%23,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%99,86 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

TrendBot (TRENDBOT) canlı fiyatı $0,00001146. TRENDBOT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000388 ve en yüksek $ 0,01714191 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRENDBOT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02383769, en düşük fiyatı ise $ 0,00000388 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRENDBOT son bir saatte +%23,89 değişim gösterdi, 24 saatte -%99,86 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TrendBot (TRENDBOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11,46K$ 11,46K $ 11,46K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11,46K$ 11,46K $ 11,46K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki TrendBot piyasa değeri $ 11,46K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRENDBOT arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11,46K.