Bugünkü Trevee Fiyatı

Bugünkü Trevee (TREVEE) fiyatı $ 0,06321 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TREVEE / USD dönüşüm oranı TREVEE başına $ 0,06321 şeklindedir.

Trevee, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.225.059 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 35,20M TREVEE şeklindedir. Son 24 saat içinde TREVEE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,080847 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,055279 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TREVEE, son bir saatte -- ve son 7 günde +%3,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Trevee (TREVEE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,23M$ 2,23M $ 2,23M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,47M$ 3,47M $ 3,47M Dolaşım Arzı 35,20M 35,20M 35,20M Toplam Arz 54.914.455,376663 54.914.455,376663 54.914.455,376663

Şu anki Trevee piyasa değeri $ 2,23M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TREVEE arzı 35,20M olup, toplam arzı 54914455.376663. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,47M.