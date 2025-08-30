TriasLab (TRIAS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,011 $ 1,011 $ 1,011 24 sa Düşük $ 1,26 $ 1,26 $ 1,26 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,011$ 1,011 $ 1,011 24 sa Yüksek $ 1,26$ 1,26 $ 1,26 Tüm Zamanların En Yükseği $ 31,7$ 31,7 $ 31,7 En Düşük Fiyat $ 0,637551$ 0,637551 $ 0,637551 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%1,16 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,34 Fiyat Değişimi (7 G) +%16,09 Fiyat Değişimi (7 G) +%16,09

TriasLab (TRIAS) canlı fiyatı $1,014. TRIAS, son 24 saat içinde en düşük $ 1,011 ve en yüksek $ 1,26 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TRIAS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 31,7, en düşük fiyatı ise $ 0,637551 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TRIAS son bir saatte -%1,16 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,34 ve son 7 günde +%16,09 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TriasLab (TRIAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,10M$ 10,10M $ 10,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,10M$ 10,10M $ 10,10M Dolaşım Arzı 10,00M 10,00M 10,00M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki TriasLab piyasa değeri $ 10,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TRIAS arzı 10,00M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,10M.