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TriviAgent by Virtuals Fiyatı (TRIVI)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00023215
$0,00023215$0,00023215
-%0,101D
USD

Bugünkü TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Fiyatı

TriviAgent by Virtuals (TRIVI), şu anda 0,00023154 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 231,54K USD piyasa değerine sahiptir. TRIVI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

TriviAgent by Virtuals Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,05
TriviAgent by Virtuals 24 saatlik fiyat değişimi
1,00B USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, TriviAgent by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, TriviAgent by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, TriviAgent by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, TriviAgent by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,05
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Fiyat Analizi

En güncel TriviAgent by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00022259
$ 0,00022259$ 0,00022259

$ 0,00026108
$ 0,00026108$ 0,00026108

$ 0,00026108
$ 0,00026108$ 0,00026108

+%0,31

+%0,05

--

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 231,54K
$ 231,54K$ 231,54K

--
----

1,00B
1,00B 1,00B

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Nedir?

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities: - Automated Content Generation - Video Generation - Audio Generation - Post-Twitter - Context-Aware Decision Making - Human-Like Avatar

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TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Token Ekonomisi

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TRIVI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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TRIVI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRIVI / VND
6,0929751
1 TRIVI / AUD
A$0,0003519408
1 TRIVI / GBP
0,0001713396
1 TRIVI / EUR
0,000196809
1 TRIVI / USD
$0,00023154
1 TRIVI / MYR
RM0,000984045
1 TRIVI / TRY
0,0092986464
1 TRIVI / JPY
¥0,03403638
1 TRIVI / RUB
0,018071697
1 TRIVI / INR
0,0198707628
1 TRIVI / IDR
Rp3,7345156062
1 TRIVI / KRW
0,3193654374
1 TRIVI / PHP
0,0130773792
1 TRIVI / EGP
￡E.0,0114589146
1 TRIVI / BRL
R$0,0012873624
1 TRIVI / CAD
C$0,0003148944
1 TRIVI / BDT
0,0281460024
1 TRIVI / NGN
0,354036237
1 TRIVI / UAH
0,0096714258
1 TRIVI / VES
Bs0,02639556
1 TRIVI / CLP
$0,22135224
1 TRIVI / PKR
Rs0,0658522914
1 TRIVI / KZT
0,1202178834
1 TRIVI / THB
฿0,0075111576
1 TRIVI / TWD
NT$0,0067702296
1 TRIVI / AED
د.إ0,0008497518
1 TRIVI / CHF
Fr0,0001829166
1 TRIVI / HKD
HK$0,0018152736
1 TRIVI / MAD
.د.م0,00208386
1 TRIVI / MXN
$0,0043159056
1 TRIVI / PLN
0,0008428056
1 TRIVI / RON
лв0,0010048836
1 TRIVI / SEK
kr0,0022135224
1 TRIVI / BGN
лв0,0003866718
1 TRIVI / HUF
Ft0,0791588952
1 TRIVI / CZK
0,0048831786
1 TRIVI / KWD
د.ك0,0000706197
1 TRIVI / ILS
0,0007710282