TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Nedir?

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities: - Automated Content Generation - Video Generation - Audio Generation - Post-Twitter - Context-Aware Decision Making - Human-Like Avatar

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TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Token Ekonomisi

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