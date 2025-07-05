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Trumpius Maximus Fiyatı (TRUMPIUS)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00304919
$0,00304919$0,00304919
-%7,801D
USD

Bugünkü Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Fiyatı

Trumpius Maximus (TRUMPIUS), şu anda 0,00296112 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 139,17K USD piyasa değerine sahiptir. TRUMPIUS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Trumpius Maximus Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%10,53
Trumpius Maximus 24 saatlik fiyat değişimi
47,00M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Trumpius Maximus / USD fiyat değişimi, $ -0,000348817996928647.
Son 30 gün içerisinde, Trumpius Maximus / USD fiyat değişimi, $ -0,0016010864.
Son 60 gün içerisinde, Trumpius Maximus / USD fiyat değişimi, $ -0,0016795700.
Son 90 gün içerisinde, Trumpius Maximus / USD fiyat değişimi, $ -0,00517107532682065.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000348817996928647-%10,53
30 Gün$ -0,0016010864-%54,07
60 Gün$ -0,0016795700-%56,72
90 Gün$ -0,00517107532682065-%63,58

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Fiyat Analizi

En güncel Trumpius Maximus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00281439
$ 0,00281439$ 0,00281439

$ 0,00332165
$ 0,00332165$ 0,00332165

$ 0,43177
$ 0,43177$ 0,43177

+%0,41

-%10,53

-%30,32

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 139,17K
$ 139,17K$ 139,17K

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47,00M
47,00M 47,00M

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Nedir?

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not! Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

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Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Token Ekonomisi

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TRUMPIUS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 TRUMPIUS / VND
77,9218728
1 TRUMPIUS / AUD
A$0,0045009024
1 TRUMPIUS / GBP
0,0021616176
1 TRUMPIUS / EUR
0,0024873408
1 TRUMPIUS / USD
$0,00296112
1 TRUMPIUS / MYR
RM0,0124959264
1 TRUMPIUS / TRY
0,1179414096
1 TRUMPIUS / JPY
¥0,42640128
1 TRUMPIUS / RUB
0,232744032
1 TRUMPIUS / INR
0,2535310944
1 TRUMPIUS / IDR
Rp47,7599933136
1 TRUMPIUS / KRW
4,0342002768
1 TRUMPIUS / PHP
0,1673328912
1 TRUMPIUS / EGP
￡E.0,14583516
1 TRUMPIUS / BRL
R$0,0160492704
1 TRUMPIUS / CAD
C$0,0040271232
1 TRUMPIUS / BDT
0,3631221456
1 TRUMPIUS / NGN
4,527700536
1 TRUMPIUS / UAH
0,1234490928
1 TRUMPIUS / VES
Bs0,32276208
1 TRUMPIUS / CLP
$2,7538416
1 TRUMPIUS / PKR
Rs0,8402474112
1 TRUMPIUS / KZT
1,5374431152
1 TRUMPIUS / THB
฿0,0956145648
1 TRUMPIUS / TWD
NT$0,0856355904
1 TRUMPIUS / AED
د.إ0,0108673104
1 TRUMPIUS / CHF
Fr0,0023392848
1 TRUMPIUS / HKD
HK$0,0232151808
1 TRUMPIUS / MAD
.د.م0,0265612464
1 TRUMPIUS / MXN
$0,0551656656
1 TRUMPIUS / PLN
0,010660032
1 TRUMPIUS / RON
лв0,0127032048
1 TRUMPIUS / SEK
kr0,0283083072
1 TRUMPIUS / BGN
лв0,0049154592
1 TRUMPIUS / HUF
Ft1,0034051232
1 TRUMPIUS / CZK
0,0619466304
1 TRUMPIUS / KWD
د.ك0,0009031416
1 TRUMPIUS / ILS
0,0098901408