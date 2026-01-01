Bugünkü TTBMATH COIN Fiyatı

Bugünkü TTBMATH COIN (TTBM) fiyatı $ 0,00108821 olup, son 24 saatte % 12,58 değişim gösterdi. Mevcut TTBM / USD dönüşüm oranı TTBM başına $ 0,00108821 şeklindedir.

TTBMATH COIN, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.097.675 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B TTBM şeklindedir. Son 24 saat içinde TTBM, $ 0,00095833 (en düşük) ile $ 0,00113553 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,590113 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00008214 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TTBM, son bir saatte -%1,29 ve son 7 günde +%113,42 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

TTBMATH COIN (TTBM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,10M$ 1,10M $ 1,10M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.004.451.333,712779 1.004.451.333,712779 1.004.451.333,712779

Şu anki TTBMATH COIN piyasa değeri $ 1,10M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TTBM arzı 1,00B olup, toplam arzı 1004451333.712779. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,10M.