Tung Tung Tung Sahur Fiyatı (SAHUR)
Tung Tung Tung Sahur (SAHUR), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 39,30K USD piyasa değerine sahiptir. SAHUR / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Tung Tung Tung Sahur / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Tung Tung Tung Sahur / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Tung Tung Tung Sahur / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Tung Tung Tung Sahur / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,53
|30 Gün
|$ 0
|-%18,85
|60 Gün
|$ 0
|-%81,83
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Tung Tung Tung Sahur fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,61
+%3,53
-%26,26
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Tung Tung Tung Sahur is the official token inspired by the wildly viral TikTok meme featuring the iconic brainrot character. This token has been officially deployed by none other than the meme’s original creator, @noxaasht on TikTok — ensuring that the project stays true to its roots and maintains full authenticity. Fueled by the chaotic energy and humor of TikTok's brainrot culture, this project aims to be more than just a meme — it's the beginning of a full-blown movement. Backed and supported directly by the creator who brought this character to life, Tung Tung Tung Sahur isn't just riding the wave of virality — it's shaping it. Our mission is to build a thriving ecosystem around this unique cultural phenomenon. From mobile apps to addictive mini-games, we’re developing engaging, brainrot-fueled experiences that bring the TikTok community deeper into the memeverse. Whether you’re a longtime fan of the meme or just discovering the magic, you’re invited to join us as we onboard TikTok users into a new era of meme-powered entertainment and digital culture.
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