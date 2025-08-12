TurboMoon (TMOON) Nedir?

As a $TMOON holder you get a slice of every taxed swap sent directly to your TurboMoon stack. Working with Solanas innovative token 2022 standard, TurboMoon brings the old meta of meme tokens to the fore. 5% of all volume is reflected to holders.3% is added to our LP injections. 2% goes into marketing and growth.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

TurboMoon (TMOON) Kaynağı Resmi Websitesi

TurboMoon (TMOON) Token Ekonomisi

TurboMoon (TMOON) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TMOON tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!