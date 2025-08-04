Turbos Finance Fiyatı (TURBOS)
Turbos Finance (TURBOS), şu anda 0,00101263 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,71M USD piyasa değerine sahiptir. TURBOS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki TURBOS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, TURBOS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Turbos Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Turbos Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0003229636.
Son 60 gün içerisinde, Turbos Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0004466265.
Son 90 gün içerisinde, Turbos Finance / USD fiyat değişimi, $ -0,0005792927068529346.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%0,95
|30 Gün
|$ -0,0003229636
|-%31,89
|60 Gün
|$ -0,0004466265
|-%44,10
|90 Gün
|$ -0,0005792927068529346
|-%36,38
En güncel Turbos Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,08
+%0,95
-%20,49
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
What is the project about? Turbos Finance is a non-custodial and hyper-efficient decentralized exchange (DEX), backed by Jump Crypto and Mysten Labs. Built on Sui since June 2022, Turbos brings a universal notion of digital asset ownership and unprecedented horizontal scalability to DeFi. What makes your project unique? User-friendly DEX Our platform offers user-centric and intuitive trading features in token swap, liquidity provision and token bridging. Unique social features are added to create a seamless and efficient trading experience for our users. Smart Routing With smart routing, users can trade assets amongst liquidity pools. This pioneering feature calculates the best route based on available liquidity and swap fees in each pool, ensuring users get the best possible rate for their trades. One-off liquidity layer Serving as a one-stop-shop solution in the Sui ecosystem, we are the ultimate liquidity powerhouse with concentrated liquidity AMM, TurboStar (launchpad), TurbosBoost and perpetual trading offered all-in-one. History of your project. We deployed on Sui devnet since June 2022. What’s next for your project? Q2 2023 Testnet Smart contract audit IDO/IEO TurboStar launchpad TurbosBoost campaign Social trading feature enhancement Q3 2023 Perpetual AMM What can your token be used for? TURBOS, the protocol token on Turbos Finance, is underpinned by a strong token infrastructure designed to provide incentives, rewards, and various utilities for community members, fostering a thriving and dynamic ecosystem.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Turbos Finance (TURBOS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. TURBOS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 TURBOS / VND
₫26,64735845
|1 TURBOS / AUD
A$0,0015594502
|1 TURBOS / GBP
￡0,0007594725
|1 TURBOS / EUR
€0,0008708618
|1 TURBOS / USD
$0,00101263
|1 TURBOS / MYR
RM0,0042834249
|1 TURBOS / TRY
₺0,0411836621
|1 TURBOS / JPY
¥0,14885661
|1 TURBOS / ARS
ARS$1,3814804775
|1 TURBOS / RUB
₽0,0808483792
|1 TURBOS / INR
₹0,0887468932
|1 TURBOS / IDR
Rp16,6004891472
|1 TURBOS / KRW
₩1,3986546823
|1 TURBOS / PHP
₱0,0580135727
|1 TURBOS / EGP
￡E.0,0490517972
|1 TURBOS / BRL
R$0,0055897176
|1 TURBOS / CAD
C$0,0013873031
|1 TURBOS / BDT
৳0,1233180814
|1 TURBOS / NGN
₦1,5436430457
|1 TURBOS / UAH
₴0,0422469236
|1 TURBOS / VES
Bs0,12455349
|1 TURBOS / CLP
$0,97921321
|1 TURBOS / PKR
Rs0,2870198472
|1 TURBOS / KZT
₸0,5467695685
|1 TURBOS / THB
฿0,032809212
|1 TURBOS / TWD
NT$0,030176374
|1 TURBOS / AED
د.إ0,0037163521
|1 TURBOS / CHF
Fr0,000810104
|1 TURBOS / HKD
HK$0,0079491455
|1 TURBOS / MAD
.د.م0,0091744278
|1 TURBOS / MXN
$0,0190273177
|1 TURBOS / PLN
zł0,0037264784
|1 TURBOS / RON
лв0,0044251931
|1 TURBOS / SEK
kr0,0097718795
|1 TURBOS / BGN
лв0,0017113447
|1 TURBOS / HUF
Ft0,3481016888
|1 TURBOS / CZK
Kč0,0214778823
|1 TURBOS / KWD
د.ك0,00030885215
|1 TURBOS / ILS
₪0,003442942