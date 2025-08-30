Turtle (TURTLE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00022009 $ 0,00022009 $ 0,00022009 24 sa Düşük $ 0,00025942 $ 0,00025942 $ 0,00025942 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00022009$ 0,00022009 $ 0,00022009 24 sa Yüksek $ 0,00025942$ 0,00025942 $ 0,00025942 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00030015$ 0,00030015 $ 0,00030015 En Düşük Fiyat $ 0,00022009$ 0,00022009 $ 0,00022009 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,77 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%11,99 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Turtle (TURTLE) canlı fiyatı $0,00022344. TURTLE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00022009 ve en yüksek $ 0,00025942 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TURTLE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00030015, en düşük fiyatı ise $ 0,00022009 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TURTLE son bir saatte -%0,77 değişim gösterdi, 24 saatte -%11,99 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Turtle (TURTLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 223,44K$ 223,44K $ 223,44K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 223,44K$ 223,44K $ 223,44K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Turtle piyasa değeri $ 223,44K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TURTLE arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 223,44K.