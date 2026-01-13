Bugünkü Turtle on Speed Fiyatı

Bugünkü Turtle on Speed (TURT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut TURT / USD dönüşüm oranı TURT başına $ 0 şeklindedir.

Turtle on Speed, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.754,56 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,99M TURT şeklindedir. Son 24 saat içinde TURT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, TURT, son bir saatte -- ve son 7 günde +%4,23 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Turtle on Speed (TURT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,75K$ 10,75K $ 10,75K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,75K$ 10,75K $ 10,75K Dolaşım Arzı 998,99M 998,99M 998,99M Toplam Arz 998.994.573,557165 998.994.573,557165 998.994.573,557165

Şu anki Turtle on Speed piyasa değeri $ 10,75K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TURT arzı 998,99M olup, toplam arzı 998994573.557165. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 10,75K.