TUTUT COIN (TUTC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00026171 $ 0,00026171 $ 0,00026171 24 sa Düşük $ 0,00027008 $ 0,00027008 $ 0,00027008 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00026171$ 0,00026171 $ 0,00026171 24 sa Yüksek $ 0,00027008$ 0,00027008 $ 0,00027008 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00027008$ 0,00027008 $ 0,00027008 En Düşük Fiyat $ 0,00026171$ 0,00026171 $ 0,00026171 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,31 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

TUTUT COIN (TUTC) canlı fiyatı $0,00026958. TUTC, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00026171 ve en yüksek $ 0,00027008 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. TUTC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00027008, en düşük fiyatı ise $ 0,00026171 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, TUTC son bir saatte -%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,31 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

TUTUT COIN (TUTC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 269,58K$ 269,58K $ 269,58K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 269,58K$ 269,58K $ 269,58K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.980.288,876108 999.980.288,876108 999.980.288,876108

Şu anki TUTUT COIN piyasa değeri $ 269,58K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki TUTC arzı 999,98M olup, toplam arzı 999980288.876108. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 269,58K.