UFOPEPE (UFO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00129662$ 0,00129662 $ 0,00129662 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,86 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%3,95 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,85 Fiyat Değişimi (7 G) -%14,85

UFOPEPE (UFO) canlı fiyatı --. UFO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00129662, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UFO son bir saatte +%0,86 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,95 ve son 7 günde -%14,85 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UFOPEPE (UFO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 52,15K$ 52,15K $ 52,15K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 52,15K$ 52,15K $ 52,15K Dolaşım Arzı 991,23M 991,23M 991,23M Toplam Arz 991.234.738,240501 991.234.738,240501 991.234.738,240501

Şu anki UFOPEPE piyasa değeri $ 52,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UFO arzı 991,23M olup, toplam arzı 991234738.240501. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,15K.