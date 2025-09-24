UFOPEPE Fiyatı (UFO)
+%0,86
-%3,95
-%14,85
-%14,85
UFOPEPE (UFO) canlı fiyatı --. UFO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00129662, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, UFO son bir saatte +%0,86 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,95 ve son 7 günde -%14,85 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki UFOPEPE piyasa değeri $ 52,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UFO arzı 991,23M olup, toplam arzı 991234738.240501. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,15K.
Gün içerisinde, UFOPEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UFOPEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UFOPEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UFOPEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%3,95
|30 Gün
|$ 0
|+%8,37
|60 Gün
|$ 0
|-%12,95
|90 Gün
|$ 0
|--
$UFO is the latest memecoin sensation on Solana! Are you fascinated by UFOs? Do you have a soft spot for memecoins? We've got the perfect blend for you! Introducing $UFO, where UFO culture meets the iconic PEPE the Frog! 🐸✨
$UFO isn't just another memecoin—it's a cosmic adventure! Picture a universe where UFO enthusiasts and meme lovers unite under one banner. We're all about combining our passion for the unexplained with a humorous, memetastic twist. 👽🚀
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
UFOPEPE (UFO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? UFOPEPE (UFO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak UFOPEPE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
UFOPEPE fiyat tahminini hemen kontrol edin!
UFOPEPE (UFO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UFO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-23 14:29:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-23 04:32:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.