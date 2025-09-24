Bugünkü canlı UFOPEPE fiyatı 0 USD. UFO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. UFO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı UFOPEPE fiyatı 0 USD. UFO / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. UFO fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

UFO Hakkında Daha Fazla Bilgi

UFO Fiyat Bilgileri

UFO Resmi Websitesi

UFO Token Ekonomisi

UFO Fiyat Tahmini

UFOPEPE Logosu

UFOPEPE Fiyatı (UFO)

Listelenmedi

1 UFO / USD Canlı Fiyatı:

-%3,901D
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
UFOPEPE (UFO) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:55:53 (UTC+8)

UFOPEPE (UFO) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

$ 0,00129662
$ 0,00129662$ 0,00129662

+%0,86

-%3,95

-%14,85

-%14,85

UFOPEPE (UFO) canlı fiyatı --. UFO, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00129662, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UFO son bir saatte +%0,86 değişim gösterdi, 24 saatte -%3,95 ve son 7 günde -%14,85 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

UFOPEPE (UFO) Piyasa Bilgileri

Şu anki UFOPEPE piyasa değeri $ 52,15K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UFO arzı 991,23M olup, toplam arzı 991234738.240501. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 52,15K.

UFOPEPE (UFO) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, UFOPEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, UFOPEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, UFOPEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, UFOPEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%3,95
30 Gün$ 0+%8,37
60 Gün$ 0-%12,95
90 Gün$ 0--

UFOPEPE (UFO) Nedir?

$UFO is the latest memecoin sensation on Solana! Are you fascinated by UFOs? Do you have a soft spot for memecoins? We've got the perfect blend for you! Introducing $UFO, where UFO culture meets the iconic PEPE the Frog! 🐸✨

$UFO isn't just another memecoin—it's a cosmic adventure! Picture a universe where UFO enthusiasts and meme lovers unite under one banner. We're all about combining our passion for the unexplained with a humorous, memetastic twist. 👽🚀

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

UFOPEPE (UFO) Kaynağı

Resmi Websitesi

UFOPEPE Fiyat Tahmini (USD)

UFOPEPE (UFO) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? UFOPEPE (UFO) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak UFOPEPE için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

UFOPEPE fiyat tahminini hemen kontrol edin!

UFO Varlığından Yerel Para Birimlerine

UFOPEPE (UFO) Token Ekonomisi

UFOPEPE (UFO) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UFO tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: UFOPEPE (UFO) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü UFOPEPE (UFO) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı UFO fiyatı, 0 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
UFO / USD güncel fiyatı nedir?
UFO / USD güncel fiyatı $ 0. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
UFOPEPE varlığının piyasa değeri nedir?
UFO piyasa değeri $ 52,15K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki UFO arzı nedir?
Dolaşımdaki UFO arzı, 991,23M USD.
UFO için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
UFO, ATH fiyatı olan 0,00129662 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük UFO fiyatı (ATL) nedir?
UFO, ATL fiyatı olan 0 USD değerine düştü.
UFO işlem hacmi nedir?
UFO için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
UFO bu yıl daha da yükselir mi?
UFO piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için UFO fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-24 13:55:53 (UTC+8)

UFOPEPE (UFO) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.