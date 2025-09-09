Umbrella Network (UMB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00025224 $ 0,00025224 $ 0,00025224 24 sa Düşük $ 0,00027123 $ 0,00027123 $ 0,00027123 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00025224$ 0,00025224 $ 0,00025224 24 sa Yüksek $ 0,00027123$ 0,00027123 $ 0,00027123 Tüm Zamanların En Yükseği $ 2,62$ 2,62 $ 2,62 En Düşük Fiyat $ 0,00025224$ 0,00025224 $ 0,00025224 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%4,71 Fiyat Değişimi (7 G) -%63,48 Fiyat Değişimi (7 G) -%63,48

Umbrella Network (UMB) canlı fiyatı $0,0002584. UMB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00025224 ve en yüksek $ 0,00027123 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UMB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 2,62, en düşük fiyatı ise $ 0,00025224 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UMB son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%4,71 ve son 7 günde -%63,48 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Umbrella Network (UMB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 111,00K$ 111,00K $ 111,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,79K$ 115,79K $ 115,79K Dolaşım Arzı 429,02M 429,02M 429,02M Toplam Arz 447.532.308,6155464 447.532.308,6155464 447.532.308,6155464

Şu anki Umbrella Network piyasa değeri $ 111,00K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UMB arzı 429,02M olup, toplam arzı 447532308.6155464. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,79K.