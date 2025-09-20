Umi (UMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01227135 $ 0,01227135 $ 0,01227135 24 sa Düşük $ 0,01572177 $ 0,01572177 $ 0,01572177 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01227135$ 0,01227135 $ 0,01227135 24 sa Yüksek $ 0,01572177$ 0,01572177 $ 0,01572177 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,01572177$ 0,01572177 $ 0,01572177 En Düşük Fiyat $ 0,01221915$ 0,01221915 $ 0,01221915 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%11,40 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Umi (UMI) canlı fiyatı $0,01530586. UMI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01227135 ve en yüksek $ 0,01572177 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. UMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,01572177, en düşük fiyatı ise $ 0,01221915 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, UMI son bir saatte +%2,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%11,40 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Umi (UMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 15,37M$ 15,37M $ 15,37M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 15,37M$ 15,37M $ 15,37M Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Umi piyasa değeri $ 15,37M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki UMI arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 15,37M.