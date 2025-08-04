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Unagi Token Fiyatı (UNA)

Listelenmedi

Unagi Token (UNA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,03522114
$0,03522114$0,03522114
-%0,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Unagi Token (UNA) Fiyatı

Unagi Token (UNA), şu anda 0,03522501 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 22,13M USD piyasa değerine sahiptir. UNA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Unagi Token Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,23
Unagi Token 24 saatlik fiyat değişimi
628,72M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Unagi Token (UNA) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Unagi Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Unagi Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0074539537.
Son 60 gün içerisinde, Unagi Token / USD fiyat değişimi, $ +0,0302080175.
Son 90 gün içerisinde, Unagi Token / USD fiyat değişimi, $ +0,024497397556780052.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%0,23
30 Gün$ +0,0074539537+%21,16
60 Gün$ +0,0302080175+%85,76
90 Gün$ +0,024497397556780052+%228,36

Unagi Token (UNA) Fiyat Analizi

En güncel Unagi Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,03453007
$ 0,03453007$ 0,03453007

$ 0,03779119
$ 0,03779119$ 0,03779119

$ 0,154495
$ 0,154495$ 0,154495

+%1,32

-%0,23

-%24,44

Unagi Token (UNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 22,13M
$ 22,13M$ 22,13M

--
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628,72M
628,72M 628,72M

Unagi Token (UNA) Nedir?

UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds.

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Unagi Token (UNA) Kaynağı

Resmi Websitesi

Unagi Token (UNA) Token Ekonomisi

Unagi Token (UNA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. UNA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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UNA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 UNA / VND
926,94613815
1 UNA / AUD
A$0,0542465154
1 UNA / GBP
0,0264187575
1 UNA / EUR
0,0302935086
1 UNA / USD
$0,03522501
1 UNA / MYR
RM0,1490017923
1 UNA / TRY
1,4326011567
1 UNA / JPY
¥5,17807647
1 UNA / ARS
ARS$48,0557198925
1 UNA / RUB
2,8123647984
1 UNA / INR
3,0871198764
1 UNA / IDR
Rp577,4590879344
1 UNA / KRW
48,6531360621
1 UNA / PHP
2,0180408229
1 UNA / EGP
￡E.1,7062994844
1 UNA / BRL
R$0,1944420552
1 UNA / CAD
C$0,0482582637
1 UNA / BDT
4,2897017178
1 UNA / NGN
53,6966529939
1 UNA / UAH
1,4695874172
1 UNA / VES
Bs4,33267623
1 UNA / CLP
$34,06258467
1 UNA / PKR
Rs9,9841768344
1 UNA / KZT
19,0197441495
1 UNA / THB
฿1,141290324
1 UNA / TWD
NT$1,049705298
1 UNA / AED
د.إ0,1292757867
1 UNA / CHF
Fr0,028180008
1 UNA / HKD
HK$0,2765163285
1 UNA / MAD
.د.م0,3191385906
1 UNA / MXN
$0,6618779379
1 UNA / PLN
0,1296280368
1 UNA / RON
лв0,1539332937
1 UNA / SEK
kr0,3399213465
1 UNA / BGN
лв0,0595302669
1 UNA / HUF
Ft12,1089494376
1 UNA / CZK
0,7471224621
1 UNA / KWD
د.ك0,01074362805
1 UNA / ILS
0,119765034