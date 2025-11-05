BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı Uncap USD fiyatı 1,001 USD. USDU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. USDU fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Uncap USD fiyatı 1,001 USD. USDU / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. USDU fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

USDU Hakkında Daha Fazla Bilgi

USDU Fiyat Bilgileri

USDU Nedir

USDU Resmi Websitesi

USDU Token Ekonomisi

USDU Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Uncap USD Logosu

Uncap USD Fiyatı (USDU)

Listelenmedi

1 USDU / USD Canlı Fiyatı:

$1,001
$1,001$1,001
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Uncap USD (USDU) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:17:00 (UTC+8)

Uncap USD (USDU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
24 sa Düşük
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001
24 sa Yüksek

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

$ 1,004
$ 1,004$ 1,004

$ 1,0
$ 1,0$ 1,0

+%0,01

+%0,01

-%0,00

-%0,00

Uncap USD (USDU) canlı fiyatı $1,001. USDU, son 24 saat içinde en düşük $ 1,001 ve en yüksek $ 1,001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,004, en düşük fiyatı ise $ 1,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDU son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Uncap USD (USDU) Piyasa Bilgileri

$ 459,49K
$ 459,49K$ 459,49K

--
----

$ 459,49K
$ 459,49K$ 459,49K

459,05K
459,05K 459,05K

459.051,6993738269
459.051,6993738269 459.051,6993738269

Şu anki Uncap USD piyasa değeri $ 459,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDU arzı 459,05K olup, toplam arzı 459051.6993738269. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 459,49K.

Uncap USD (USDU) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Uncap USD / USD fiyat değişimi, $ +0,00014575.
Son 30 gün içerisinde, Uncap USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Uncap USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Uncap USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00014575+%0,01
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Uncap USD (USDU) Nedir?

USDU is a Bitcoin-backed CDP (Collateralized Debt Position) stablecoin built on Starknet, designed to unlock liquidity for Bitcoin holders in DeFi. The protocol allows users to deposit Bitcoin collateral and mint USDU stablecoins at user-set interest rates, maintaining a 1:1 peg with the US dollar through a redemption mechanism.

USDU is part of Uncap, a dual-protocol system that serves as the liquidity engine for Bitcoin finance (BTCFi). The stablecoin features a permissionless liquidation system managed through a stability pool, where 75% of borrowing interest is distributed to stability pool participants and 25% is allocated as Protocol Incentivized Liquidity (PIL) to USDU-denominated trading pools on Ekubo DEX.

The protocol is based on Liquity v2 architecture, adapted for Bitcoin collateral on Starknet. USDU aims to serve as a foundational asset for the BTCFi ecosystem, providing censorship-resistant, trust-minimized stablecoin infrastructure that enables sustainable yield opportunities for Bitcoin holders without requiring them to sell their BTC holdings.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Uncap USD (USDU) Kaynağı

Resmi Websitesi

Uncap USD Fiyat Tahmini (USD)

Uncap USD (USDU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Uncap USD (USDU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Uncap USD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Uncap USD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

USDU Varlığından Yerel Para Birimlerine

Uncap USD (USDU) Token Ekonomisi

Uncap USD (USDU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. USDU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Uncap USD (USDU) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Uncap USD (USDU) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı USDU fiyatı, 1,001 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
USDU / USD güncel fiyatı nedir?
USDU / USD güncel fiyatı $ 1,001. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Uncap USD varlığının piyasa değeri nedir?
USDU piyasa değeri $ 459,49K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki USDU arzı nedir?
Dolaşımdaki USDU arzı, 459,05K USD.
USDU için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
USDU, ATH fiyatı olan 1,004 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük USDU fiyatı (ATL) nedir?
USDU, ATL fiyatı olan 1,0 USD değerine düştü.
USDU işlem hacmi nedir?
USDU için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
USDU bu yıl daha da yükselir mi?
USDU piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için USDU fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 14:17:00 (UTC+8)

Uncap USD (USDU) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.529,55
$101.529,55$101.529,55

-%1,60

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.312,32
$3.312,32$3.312,32

-%5,55

Solana Logosu

Solana

SOL

$156,68
$156,68$156,68

-%2,97

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9998
$0,9998$0,9998

-%0,03

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2311
$2,2311$2,2311

-%2,23

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.529,55
$101.529,55$101.529,55

-%1,60

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.312,32
$3.312,32$3.312,32

-%5,55

Solana Logosu

Solana

SOL

$156,68
$156,68$156,68

-%2,97

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2311
$2,2311$2,2311

-%2,23

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16428
$0,16428$0,16428

+%0,21

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,29486
$0,29486$0,29486

+%1.822,16

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,4756
$1,4756$1,4756

+%883,73

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035390
$0,0000000035390$0,0000000035390

+%152,74

DEGENFI Logosu

DEGENFI

DEGENFI

$0,000000000209
$0,000000000209$0,000000000209

+%143,02