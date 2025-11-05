Uncap USD (USDU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 24 sa Düşük $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 24 sa Yüksek $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,004$ 1,004 $ 1,004 En Düşük Fiyat $ 1,0$ 1,0 $ 1,0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%0,01 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00 Fiyat Değişimi (7 G) -%0,00

Uncap USD (USDU) canlı fiyatı $1,001. USDU, son 24 saat içinde en düşük $ 1,001 ve en yüksek $ 1,001 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. USDU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,004, en düşük fiyatı ise $ 1,0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, USDU son bir saatte +%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte +%0,01 ve son 7 günde -%0,00 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Uncap USD (USDU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 459,49K$ 459,49K $ 459,49K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 459,49K$ 459,49K $ 459,49K Dolaşım Arzı 459,05K 459,05K 459,05K Toplam Arz 459.051,6993738269 459.051,6993738269 459.051,6993738269

Şu anki Uncap USD piyasa değeri $ 459,49K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki USDU arzı 459,05K olup, toplam arzı 459051.6993738269. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 459,49K.